Ростов-на-Дону, , 13:36 — REGNUM В Ростове-на-Дону трое преступников ограбили бизнесмена, отобрав у него сумку с деньгами. Сумма похищенного оценивается в 12,5 млн рублей.

Инцидент произошёл в Ворошиловском районе донской столицы утром 16 декабря. 26-летнему ростовчанину злоумышленники угрожали убийством. По некоторым данным, потерпевший возглавляет одну из коммерческих фирм.

Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой», уточняет telegram-канал «Чё по Ростову?».

ИА REGNUM напоминает, что в тот же день в Ростове-на-Дону налётчик в маске ограбил пункт микрозаймов. Грабитель угрожал менеджеру пистолетом.

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