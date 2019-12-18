Ташкент, , 13:29 — REGNUM Провал грунта произошел на месте строительства Юнусабадской линии метрополитена в Ташкенте. Об этом 18 декабря сообщил заместитель министра внутренних дел Дониёр Ташходжаев, сообщает издание Kun.uz.

По его словам, работники смонтировали специальную железобетонную емкость для сбора воды, чтобы не затапливало тоннель. Однако из-за сильного дождя в емкости накопилась вода, и произошел обвал грунта, добавил министр.

По его словам, информации о пострадавших не поступало. Однако в настоящее время на месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря произошел обвал грунта на строящейся линии метрополитена в китайском городе Гуанчжоу. В результате аварии погибли три строителя.

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