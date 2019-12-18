Вена, , 13:27 — REGNUM Преподавателей венской Академии балета Государственной оперы (Австрия) заподозрили в том, что они приучали своих учащихся к курению, чтобы те поддерживали необходимый вес. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные доклада спецкомиссии.

Согласно докладу, учащихся в академии не только приучали к курению, но и били и дергали за волосы. Также дети подвергались психологическим издевательствам по поводу их внешнего вида.

«Дети и подростки были недостаточно защищены от дискриминации, грубого обращения и их негативных последствий для здоровья», — говорится в докладе.

Отмечается, что за время расследования члены комиссии успели опросить 24 сотрудника и ученика балетной школы. На фоне скандала Венская государственная опера пообещала провести проверку.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что преподавателей венской Академии балета заподозрили издевательствах над несовершеннолетними воспитанниками. Серьезные обвинения в адрес трех преподавателей, мужчины и двух женщин, прозвучали в апреле, все они были уволены. Мужчину заподозрили в сексуальных домогательствах по отношению к ученикам, его коллег — в унижении.

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