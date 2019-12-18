Москва, , 13:05 — REGNUM Четыре сотрудника компании «Газпром межрегионгаз Ставрополь» задержаны по уголовному делу о хищении природного газа в Северо-Кавказском федеральном округе, известному как «дело Арашуковых». Об этом сообщила 18 декабря официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Она уточнила, что задержанные — метрологи, которые вносили изменения в узлы учёта приборов промышленных предприятий. Они получали деньги от этих предприятий за природный газ, поставленный без учета и похищенный преступным сообществом.

Метрологи Юрий Акулич, Игорь Дубинин, Ренат Загиров и Сергей Шосткин работали под руководством других фигурантов дела. Подозреваемые доставлены в Москву. Акулич помещён под стражу, об аресте остальных ходатайствует следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, главными фигурантами уголовного дела о хищении природного газа являются Рауль Арашуков и его сын, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков.

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