Багдад, , 13:06 — REGNUM В результате столкновений во время акций протеста в Ираке погибли двое демонстрантов, об этом 18 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, оба манифестанта получили ранения раньше — один в Басре еще в ноябре 2019 года, второй — в городе Нассирия вечером 17 декабря. Оба они скончались от полученных ран.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ираке продолжаются с начала октября 2019 года. Недовольство граждан было вызвано падением уровня жизни в стране, а также ростом коррупции.

В ходе столкновений с сотрудниками правопорядка погибли порядка 500 человек, около 17 тыс. демонстрантов получили ранения.

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