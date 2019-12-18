Харьков, Украина, , 13:03 — REGNUM В Харькове неизвестные свалили с постамента памятник писателю Максиму Горькому, сообщили 18 декабря в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.

По данным ведомства, обломки памятника обнаружил работник коммунальных служб.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве неизвестные изрисовали свастиками памятник еврейскому писателю Шолом-Алейхему.

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