Харьков, Украина, 18 декабря 2019, 13:03 — REGNUM В Харькове неизвестные свалили с постамента памятник писателю Максиму Горькому, сообщили 18 декабря в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.
По данным ведомства, обломки памятника обнаружил работник коммунальных служб.
Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве неизвестные изрисовали свастиками памятник еврейскому писателю Шолом-Алейхему.
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