Уфа, , 12:49 — REGNUM Улица «черного генерала» Даяна Мурзина появится в Кировском районе Уфы. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба городского совета.

По сообщению пресс-службы ведомства, такое решение приняли депутаты на 49-м заседании городского Совета.

Сообщается, что улица Даяна Мурзина будет расположена в жилом районе Цветы Башкирии. Назвать одну из улиц Уфы именем легендарного партизана предложил местный житель, который победил в конкурсе Горсовета «Уфимские улицы».

Напомним, что во время Великой Отечественной войны легендарный командир интернациональной партизанской бригады в оккупированной Чехословакии Даян Мурзин (1921−2012) взрывал склады, аэродромы, мосты, железные дороги, тем самым наводил ужас на немецкие части. Он был прозван «черным генералом», хотя служил в звании майора. Гитлер считал его своим личным врагом и объявил награду за его поимку в 3 миллиона рейхсмарок.