Абакан, , 12:41 — REGNUM В столице Хакасии — Абакане — проводится проверка по факту смерти пенсионера в подъезде жилого дома. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 декабря в Главном следственном управлении по Красноярскому краю и Хакасии.

По предварительным данным, в октябре 2019 года тело 73-летнего пенсионера нашли на лестничной площадке в подъезде дома по улице Крылова в Абакане.

Установлено, что ранее мужчина жил в одной из квартир этого подъезда вместе с сожительницей. В апреле текущего года, после смерти женщины родственники попросили пожилого абаканца покинуть квартиру. В августе он вернулся и стал проживать на площадке подъезда.

После обращения жителей дома пенсионеру помогли собрать пакет документов. Однако мужчине своевременно не предоставили временное жильё. Причина — необходимость соблюдения порядка, установленного действующим законодательством, для помещения граждан в социальные учреждения.

Судмедэкспертиза выяснила, что пенсионер умер из-за острой лёгочно-сердечной недостаточности.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Следователи намерены дать правовую оценку действиям специалистов социальных служб.