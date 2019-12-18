Москва, , 12:42 — REGNUM Из-за сообщений о «минировании» в Москве эвакуировали Курский, Ярославский, Казанский и Ленинградский вокзалы. Об этом 18 декабря корреспонденту сообщили очевидцы.

Здания вокзалов, согласно их сообщениям, проверяют на наличие подозрительных предметов. Официальной информации о проводимых проверках и угрозах пока нет.

Сегодня в Москве уже эвакуировали несколько торговых центров и судов. Также угрозы взрыва поступили в аэропорты «Шереметьево» и «Домодедово».

Волна «минирований» началась в России 28 ноября. За три недели было проверено более трёх тысяч объектов. Ни одна из угроз в итоге не подтвердилась.

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