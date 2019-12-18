Улан-Удэ, , 12:33 — REGNUM Следователи в Бурятии начали проверку обстоятельств смерти 52-летнего мужчины, которого засыпало в свежевырытом котловане. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

Трагедия произошла 17 декабря при проведении ремонтных работ на водопроводных сетях в Улан-Удэ. Рабочие при помощи экскаватора вырыли котлован глубиной до пяти метров.

«После чего один из работников спустился вниз. В этот момент на дно ямы осыпался грунт и придавил мужчину. Остальные работники поспешили на помощь. Но пока откапывали, пострадавший, оказавшийся под землей, скончался от асфиксии», — отметили в СКР.

Следователи в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего. Им необходимо выяснить, кто из ремонтников нарушил правила безопасности при проведении земляных работ.

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