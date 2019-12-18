Москва, , 12:34 — REGNUM Анонимные сообщения о возможных терактах поступили в два московских аэропорта — «Шереметьево» и «Домодедово». В воздушных гаванях начата проверка, сообщает 18 декабря источник в экстренных службах.

Аэропорты на наличие взрывного устройства проверяют правоохранители. Воздушные гавани работают в штатном режиме, эвакуации людей нет.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 ноября в Москве поступают сообщения о возможных взрывах. Неизвестные предупреждают о бомбах в судах, больницах, школах, на вокзалах. Аэропорты «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский» проверяли из-за угрозы взрывов 17 декабря. Ни одно из сообщений не подтвердилось.

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