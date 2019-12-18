Новосибирск, , 12:24 — REGNUM Уголовного дела по факту безвестного исчезновения 55-летнего жителя Кемеровской области возбуждено в Новосибирске. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 декабря в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

По данным следствия, 10 декабря житель кузбасского города Полысаево, который работает дальнобойщиком, уехал в рейс в Новосибирск. 11 декабря он перестал выходить на связь с родственниками.

Сотрудники полиции установили, что дальнобойщик, приехав в Новосибирск, навестил своего 54-летнего знакомого, проживающего в СНТ Юбилей Новосибирского района. После этого мужчина пропал.

Было установлено, что в день исчезновения дальнобойщик распивал спиртное со своим приятелем у него дома. В какой-то момент они поссорились. Приятель нанёс гостю из Кемеровской области не менее четырех ударов ножом в грудь. Потерпевший скончался на месте происшествия. Злоумышленник погрузил его тело в машину и вывез в лес, где закопал в снегу.

54-летний мужчина задержан, с ним проводятся следственные действия. Назначены судебно-медицинские экспертизы, расследование продолжается.

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