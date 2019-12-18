с. Кашкрагаиха, , 12:20 — REGNUM ЧП в селе Кашкрагаиха Тальменского района Алтайского края потребовало введения карантина по бешенству. Как сообщает ГТРК Алтай, этому предшествовала схватка дворовой собаки с вышедшей из леса лисой.

«В данном случае лиса кружила по подворью, а затем вступила в схватку с собакой, после чего была убита», — объяснила начальник управления ветеринарии по Тальменскому району Галина Лапшина. По её словам, лабораторные исследования подтвердили, что лиса заражена бешенством.

Напомним, всего в этом году в Алтайском крае зарегистрировано более 10 случаев бешенства. В начале декабря 2019 г. во втором по величине городе Латвии (Даугавпилсе) впервые с 2003 года зафиксирован случай заболевания бешенством у человека.

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