Москва, , 11:58 — REGNUM В Москве оперативные службы проводят проверку семи судов, передаёт 18 декабря ТАСС.

По данным агентства, проверка затронула Хорошевский, Тимирязевский, Перовский, Кунцевский, Бутырский, Никулинский и Чертановский суды. При этом последний уже вернулся к работе.

Также из-за анонимных сообщений с угрозами проверяют ряд торговый центров Москвы и Московской области. Среди них столичные ТЦ «Кунцево плаза», «Океания», «Европейский», «Капитолий» и «Принц плаза», а также подмосковные ТРЦ «Вегас» и «Шёлковый путь» на МКАД и ТРЦ «РИО» в городском округе Коломна.

Как сообщало ИА REGNUM, эвакуированы посетители торгового центра «Город» у станции метро «Авиамоторная».

Волна сообщений о минировании различных объектов инфраструктуры в городах России продолжается с конца ноября. В Москве проверки специалистов стали практически ежедневными. Все сообщения оказались ложными.