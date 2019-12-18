Анкара, , 11:58 — REGNUM Правоохранительные органы Турции задержали 26 человек обвиняемых в связях с ФЕТО, об этом 18 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, спецоперация по поимке обвиняемых была проведена на западе страны в провинции Кютахья на основании ордеров на арест, выданных прокуратурой.

Как передавало ИА REGNUM, 15 июля 2016 года в Турции была организована попытка государственного переворота, при подавлении которого погибли свыше 250 человек. Власти страны обвинили в заговоре организацию ФЕТО.

Лидер группировки, религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен отверг выдвинутые против него обвинения, осудив путч.

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