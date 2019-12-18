Уфа, 18 декабря 2019, 11:51 — REGNUM Четырехлетняя девочка пострадала во время дорожно-транспортного происшествия в Уфе. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба городского ГИБДД.
По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла вечером 17 декабря. 31-летний водитель, сидя за рулем автомобиля «Тойота Ленд Крузер 150», выезжал со двора по улице Цюрупы рядом с домом № 91/3. Его машина столкнулась с движущимся навстречу автомобилем «Дэу Нексия».
Сообщается, что в результате ДТП пострадала 4-летняя пассажирка автомобиля «Дэу».