Левашинский район, Дагестан, , 11:50 — REGNUM Легковой автомобиль врезался в припаркованный КамАЗ в Левашинском районе Дагестана. В результате происшествия погибли два человека, сообщили ИА REGNUM 18 декабря в пресс-службе МВД России по республике.

ДТП произошло примерно в 01:30 на участке автодороги Леваши — Акуша. Водитель автомобиля LADA Priora — 47-летний житель села Цухта — не справился с управлением и допустил столкновение со стоящим на обочине КамАЗом. Грузовик принадлежит жителю села Наскент.

Водитель легковушки и его 29-летний пассажир от полученных травм скончались на месте аварии. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения.

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