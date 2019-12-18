Канск, Красноярский край, , 11:44 — REGNUM В городе Канске Красноярского края следователи начали проверку по факту нахождения троих детей в опасном положении. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

18 декабря появилась информация о том, что в Канске в частном доме полицейские обнаружили троих детей, проживающих в антисанитарных условиях. При этом самый младший ребёнок — годовалый мальчик — был без сознания. Его экстренно госпитализировали в медучреждение. Двоих старших детей поместили в социально-реабилитационный центр.

В ходе проверки следствие даст правовую оценку действиям сотрудников органов системы профилактики.

Как сообщало ИА REGNUM, троих детей, находящихся в антисанитарных условиях, полицейские обнаружили в частном доме в Канске, работая по раскрытию кражи. Младший мальчик лежал на диване без сознания с признаками отравления. Полицейские вызвали скорую помощь, сейчас жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает.

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