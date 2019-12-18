Анкара, , 11:49 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали 13 человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 18 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

Предполагается, что задержанные планировали совершение террористических актов в канун празднования Нового года. У задержанных были изъяты документы, сами они были доставлены в полицию для проведения допросов.

Напомним, «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) признано в Турции террористической организацией в 2013 году. С тех пор от преступной активности боевиков в стране погибли 315 человек.

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