Чебоксары, , 11:41 — REGNUM В Чувашии в ближайшее время ожидается плюсовая температура с осадками, а накануне Нового года могут ударить морозы, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

19−20 декабря через Чувашию пройдут атмосферные фронты атлантического циклона Ксандер, которые принесут осадки в виде снега, переходящего в дождь. Местами возможен кратковременный ледяной дождь. 19 декабря усилится юго-западный ветер с порывами до 17 м/с, при этом будет тепло: температура составит +1…+3 градуса тепла.

Синоптик-любитель не исключает, что может быть установлены новый температурный рекорд: 19 декабря максимальное значение температуры отмечено в 1956 году, составив +2,3 градуса.

В ночь с 19 на 20 декабря ветер усилится до 18−20 м/с, временами будет идти снег, поднимется метель. Слегка похолодает: температура снизится до −3…−5 градусов.

Что касается новогодней ночи, первые расчеты численных моделей показывают разные варианты погодных условий: разброс температуры воздуха на эти дни составляет от — 2 до — 22 градусов мороза. Если смотреть на погодные циклы, то анализ погоды за три последних лунных месяца показывает, что нынешняя оттепель закончится похолоданием. Можно предположить, что с 20 по 28 декабря среднесуточная температура воздуха в Чебоксарах понизится до −8…−12 градусов, а с 24 по 27 декабря под влиянием гребня сибирского антициклона возможно установление солнечной погоды.

По предварительным данным, накануне Нового года атлантический циклон принесет новые снегопады. 31 декабря и 1 января прогнозируется −5…−10 градусов мороза, но в новогодние каникулы станет теплее, при этом снег будет идти почти каждый день.