Канск, Красноярский край, , 11:32 — REGNUM В Красноярском крае сотрудники полиции, работая по раскрытию кражи, предотвратили трагедию с грудным ребёнком. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 декабря в краевом ГУ МВД России.

Житель Канского района сообщил в полицию о краже бензопилы. На место выехала следственно-оперативная группа: инспектор ПДН Илья Семенников, старший оперуполномоченный Татьяна Стецкая и следователь Виталий Воронцов.

Выяснилось, что к хищению причастен ранее судимый 30-летний односельчанин заявителя. Чтобы его задержать, полицейские приехали к его приятелю в Канск.

На месте инспектор по делам несовершеннолетних обратил внимание на то, что в доме, где прошло задержание, в антисанитарных условиях проживает семья с тремя детьми. Оказалось, что 23-летняя мать ушла на работу, оставив присматривать за детьми пьяного сожителя 1991 года рождения.

В одной из комнат Семенников увидел мальчика 2018 года. Ребёнок лежал на диване без сознания и с признаками отравления. Сотрудники полиции вызвали скорую помощь, ребёнка срочно госпитализировали. Сейчас он находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

Выясняются причины отравления ребёнка. Остальных детей — мальчика 2014 года рождения и девочку 2015 года рождения — полицейские изъяли. Они находятся в центре семьи «Канский».

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске мальчик, которого истязал отчим, будет жить в интернате.