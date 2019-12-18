Элиста, , 11:29 — REGNUM Уголовное дело по факту повреждения световой инсталляции «Звезда Победы» в Парке Победы города Элисты Республики Калмыкия возбудили полицейские. Об этом 18 декабря сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

По данным следствия, инсталляцию повредил местный житель в ночь с 15 на 16 декабря, подозреваемый задержан полицией.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.214 УК РФ — «Вандализм, то есть порча имущества в общественном месте». Расследование дела взяла под контроль прокуратура.

Как сообщало ИА REGNUM, 70-килограммовую конструкцию из пластика и металлического каркаса злоумышленники разбили буквально через несколько дней после установки. Накануне в администрации Элисты сообщили о демонтаже разбитой инсталляции.

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