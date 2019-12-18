Амстердам, , 11:26 — REGNUM В порту голландского города Роттердам таможенная служба в минувшие дни перехватила в общей сложности 1457 килограммов кокаина. Кокаин был обнаружен в контейнерах, следовавших из Бразилии. По данному делу никого не задержали.

Первая партия кокаина была обнаружена 12 декабря и составила 450 килограммов. Кокаин находился в контейнере, наполненном специальной пудрой, предназначенной для производства бетона. В тот же день ещё 500 килограммов кокаина было обнаружено в бочках, содержащих фруктовую пульпу.

На следующий день кокаин был обнаружен в контейнере с магнием. Здесь кокаина оказалось 496 килограммов. Наконец 16 декабря в охладительном контейнере, в котором перевозились арбузы, обнаружено ещё 11 килограммов кокаина.

В прокуратуре сообщили, что все найденные наркотики уничтожены. Следствие по данному делу продолжается.