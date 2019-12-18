Москва, , 11:27 — REGNUM Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.

Оперативники МВД и следователи пришли в квартиру предпринимателя в столичном районе Хамовники и в десять офисов, связанных с его группой компаний «Сафмар». Обыски связаны с нелегальным вывозом нефти за границу.

По версии следствия, 130 тыс. тонн нефтепродуктов были вывезены через компании Гуцериева. Речь идёт об ущербе, превышающем 2 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело.

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