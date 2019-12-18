Гусиноозёрск, Бурятия, , 11:13 — REGNUM В Бурятии возбудили уголовное дело после обнаружения тела новорожденного ребёнка в Гусиноозёрске, которое таскали собаки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, дело возбуждено по статье «убийство малолетнего».

Эксперты выяснили, что ребёнок родился живым и доношенным. По содержимому желудка установлено, что перед смертью ребёнка мать его кормила. Отмечается также, что в мусорных баках, рядом с которыми было найдено тело, обнаружен чёрный пакет со следами похожего на кровь вещества.

«Не исключено, что новорожденный в указанном пакете был помещен в мусорный бак, откуда его тело достали бродячие собаки», — добавили в СКР.

Судмедэксперты в настоящее время устанавливают точную причину смерти ребёнка. Тем временем, в рамках уголовного дела у местных жительниц детородного возраста изымают образцы для сравнительных исследований. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, тело новорожденного нашли утром 16 декабря местные жители. Они обратили внимание на возню собак, разглядев в пасти одной из них младенца.

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