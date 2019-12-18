Мапуту, , 11:12 — REGNUM В Мозамбике были задержаны 12 граждан Ирана, подозреваемых в транспортировке наркотиков у побережья северной провинции страны Кабу-Дельгаду. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, судно, на котором перевозились наркотические вещества, было перехвачено в ходе совместной операции, проводимой военно-морским флотом Мозамбика и Национальной службой уголовных расследований (Sernic). Перехват был произведен примерно в 50 км от побережья Мозамбика.

Отмечается, что находившиеся на судне моряки подожгли его за несколько секунд до своего ареста. Затем они спрыгнули с корабля в Мозамбикский пролив. Трое из них погибли, а 12 были спасены силами военно-морского флота и впоследствии арестованы.

Как отмечают представители полиции, пожар уничтожил приблизительно 1,5 тонн находившегося на борту героина.

Местные СМИ сообщают, что операция была проведена по данным, полученным от различных разведывательных учреждений, участвующих в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.