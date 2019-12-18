Новосибирск, , 11:05 — REGNUM Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в Новосибирске. Как сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС, горение происходило в складских помещениях, где хранились мебель и стройматериалы.

Сообщение о возгорании в складском ангаре на ул. Станционная в Ленинском районе Новосибирска поступило 18 декабря в 09:13 по местному времени. Огнеборцы были на месте через десять минут.

До прибытия пожара из помещений склада эвакуировались пять работников. Пострадавших нет, уточнили в ведомстве.

Пожарные боролись с огнём и защищали соседние строения. Тушение пожара производилось путём подвоза воды. Также использовался пожарный гидрант, расположенный на территории предприятия в 150 метрах от места пожара.

Открытое горение удалось ликвидировать в 10:24. Площадь возгорания составила 300 кв. метров. Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС России.

В тушении принимали участие 37 человек и 11 единиц техники.

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