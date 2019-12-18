Кемерово, , 10:59 — REGNUM В Кемеровской области завершился суд над директором одного из деревообрабатывающих предприятий региона. Подробности процесса сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по области.

В мае 2019 года подсудимый почувствовал в цеху запах гари и послал разнорабочего проверить специализированный бункер на наличие возгорания. При этом он знал, что работник не имеет допуска к проверке указанного оборудования.

«Тот, выполняя указание директора, открыл двери бункера, что спровоцировало приток воздуха и воспламенение находящихся там опилок. В результате пламя вырвалось наружу, рабочий получил ожоги», — отметили в СКР.

Работника был госпитализирован. Однако несмотря на усилия врачей, спустя несколько дней он скончался.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека». Директор полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием. В результате суд признал его виновным и назначил штраф в размере 50 тыс. рублей.

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