Краснознаменск, Московская область, , 11:14 — REGNUM В Подмосковье сотрудники дорожно-патрульной службы ОГИБДД МУ МВД России «Власиха» спасли пенсионерку из горящего дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По словам главы пресс-службы ведомства Татьяны Петровой, старший лейтенант полиции Михаил Козлов и старший лейтенант полиции Павел Ткачев находились на посту в горокруге Краснознаменск, когда о начавшемся в жилом доме на ул. Генерала Шлыкова пожаре им сообщил проезжавший мимо водитель.

Патрульные выехали к месту возгорания, сообщив о проблеме в пожарную службу и отдел полиции. Прибыв на место ЧП они обнаружили, что из окна одной из квартир вырывается пламя, а жильцы спешно покидают подъезд. Житель дома сообщил полицейским, что на седьмом этаже проживает пенсионерка, которая не может покинуть квартиру самостоятельно.

«Оперативно оценив обстановку, полицейские вошли в задымленный подъезд, нашли нужную квартиру и вынесли на руках пенсионерку на улицу, после чего передали её бригаде скорой помощи», — сообщила Татьяна Петрова.

Михаил Козлов и Павел Ткачев находились на месте происшествия до окончания тушения пожара. Сейчас решается вопрос о поощрении патрульных за добросовестное исполнение обязанностей.