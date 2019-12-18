Уфа, , 10:58 — REGNUM Жителя Ульяновской области оштрафовали на 400 тысяч рублей за перевозку контрафактного алкоголя под видом подсолнечного масла. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Следствием и судом было установлено, что 42-летний обвиняемый был вовлечён в преступную группу, которая производила и реализовывала контрафактную алкогольную продукцию.

В августе 2018 года обвиняемый перевозил более 25 тысяч литров контрафактного алкоголя, который был разлит в более чем 50 тысяч бутылок. Сумма перевозимого груза составила порядка 3,3 млн рублей. При перевозке он был задержан стражами порядка на территории Туймазинского района за рулём тягача «Freighliner CL 1200G4S».

Отмечается, что водитель представил накладные о том, что он якобы перевозит подсолнечное масло. Лабораторные исследования показали, что перевозимый контрафакт не соответствует установленным стандартам качества.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. Материалы уголовного дела в отношении его подельников были выделены в отдельное производство.

Сообщается, что свою вину обвиняемый признал. В результате суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей.

Отмечается, что прокуратура Башкирии посчитала данный приговор слишком мягким, поэтому его обжаловала в апелляционном порядке.