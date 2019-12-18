Ростов-на-Дону, , 10:51 — REGNUM В Ростовской области суд вынес приговор 48-летнему предпринимателю — бывшему сотруднику таможенных органов. Мужчина признан виновным в посредничестве во взяточничестве и покушении на мошенничество. Об этом ИА REGNUM сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

Согласно материалам уголовного дела, мужчина, чья фирма оказывала консультационными услугами в области таможенного дела, получил 4 млн рублей «за минимизацию корректировки таможенной стоимости товара по декларациям и положительные результаты камеральной таможенной проверки». Средства предназначались для передачи начальнику одного из отделов Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы России. Однако часть суммы предприниматель попытался присвоить.

«Обвиняемый признал вину в полном объеме, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления. Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — уточнили в ведомстве.

Приговор в законную силу не вступил.

В настоящее время уголовное дело в отношении сотрудника таможенного органа по факту получения взятки изучает суд.