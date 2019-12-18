Москва, , 10:55 — REGNUM В общей сложности около полумиллиона человек было эвакуировано с 28 ноября из-за ложных сообщений о минировании. Об этом 18 декабря сообщил источник знакомый с ситуацией.

«Для проверки анонимных сообщений в общей сложности были эвакуированы порядка 490 тыс. человек», — приводит слова источника «Интерфакс».

Также он рассказал, что 17 декабря поступило сообщение о минировании Верховного суда, свыше 20 районных судов, а также школы, станции метро, аэропорты. Тогда общее число эвакуированных составило около 40 тысяч человек.

А 16 декабря поступили анонимные сообщения о минировании, в результате которых были проверены почти 200 учреждений, включая башню «Федерация» в Москва-сити. При этом пик ложных сообщений о минированиях пришёлся на 10 декабря текущего года, когда было эвакуировано более 120 тысяч человек с нескольких сотен объектов.

Помимо этого, источник отметил, что сообщения о минировании поступали на электронную почту, и что ни одно из них не подтвердилось.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря стало известно, что вся информация о заложенных взрывных устройствах в различных социальных объектах города Москвы поступила с территории Украины.