Ульяновск, , 10:48 — REGNUM Житель Ульяновска стал жертвой мошенника, который предлагал трудоустройство. Желая получить работу с высоким заработком, мужчина лишился более 100 тыс. рублей, сообщает МВД по Ульяновской области.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 28-летний житель Заволжского района Ульяновска. По его словам, он разместил в интернете своё резюме с контактными данными. Спустя некоторое время ему позвонил неизвестный под видом специалиста брокерской компании, предложив работу «за хорошую зарплату»: он якобы должен был контролировать других брокеров. Однако перед трудоустройством нужно было пройти обучение и заплатить 106 тыс. рублей, что потерпевший и сделал.

«Спустя некоторое время мужчина решил проверить, как обстоят дела с оформлением на работу, перезвонил по указанному номеру, но трубку никто не взял. Сайт организации оказался заблокированным», — говорят в полиции.

Правоохранители призывают при поступлении подобных предложений изучить отзывы в интернете об онлайн-брокере и попросить показать лицензию на брокерские услуги.

Отметим, в правоохранительных органах условно выделяют три вида мошенничества при устройстве на работу: со стороны кадровых агентств и работодателей, а также электронные виды мошенничества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в России появился новый вид мошенничества, который совершается от имени федеральных служащих Роспотребнадзора. В частности, выявлены случаи получения почтовых постановлений о назначении административного наказания и требований об уплате штрафа якобы от имени руководителя или замглавы территориального органа. При этом указанные реквизиты не соответствуют действительным реквизитам ведомства.

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