Якутск, , 11:08 — REGNUM В Якутии при пожаре в деревянном доме погибли три человека, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на СУ СК России по Якутия.

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По информации следователей, при тушении пожара в деревянном доме на участке «Улуу Тогой», в 21 км от села Ломтука Мегино-Кангаласского района обнаружили тела трёх погибших.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и полицейские. Проведен осмотр места происшествия, установлена предположительная причина возгорания. Проводится следствие», — пояснили в СУ следственного комитета республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за несколько дней пожарные спасли восемь человек, из них пять детей.