Петропавловск-Камчатский, , 11:05 — REGNUM На Камчатке скончался пациент, для спасения которого в Региональном сосудистом центре не оказалось расходных материалов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: На Камчатке не спасают тяжелых пациентов: нет расходных материалов

«Сегодня, когда в центр поступили коронарные микропроводники, пациента взяли на операцию. Были приняты все возможные меры для его спасения. К сожалению это не помогло — мужчина скончался на операционном столе», — сообщил завотделением рентгенохирургии Регионального сосудистого центра Камчатки Андрей Кубанов ИА Кам 24.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в Региональном сосудистом центре не могут спасать тяжелых пациентов — сердечников. В лечебном учреждении нет расходных материалов. Заявку на их приобретение медики писали ещё в июле. Но на портале Госзакупок её разместили только в декабре. После того, как врачи Регионального сосудистого центра в СМИ сообщили о бедственном положении, о том, что поступившего пациента нечем спасать, а в центре ещё не менее 7 таких пациентов, минздрав региона сообщил, что «сейчас все расходные материалы есть». Но, как выяснилось, поступили они туда только сегодня.

Суды Камчатки неоднократно возлагали на минздрав и больницы Камчатки обязанность по выплате многомиллионных компенсаций пациентам, которые, либо их родные, в том числе и дети, стали инвалидами или умерли по вине врачей.