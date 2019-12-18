Владивосток, , 11:03 — REGNUM Спасательное судно «Игорь Белоусов», завершив во Вьетнаме совместные учения, 18 декабря вернулось во Владивосток, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

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Специализированное судно с глубоководным обитаемым аппаратом АС-40 на борту, представляло Россию в ходе первого российско-вьетнамского учения по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте, которое проводилось в порту Камрань.

В ходе учения моряки двух стран отработали практические действия при планировании и проведении спасательных операций, поделились опытом, усовершенствовали элементы системы оказания помощи подводникам, покинувшим аварийную подлодку, лежащую на грунте.

По случаю возвращения «Игоря Белоусова» из похода в пункте базирования во Владивостоке прошла торжественная церемония встречи судна, в которой принял участие заместитель командующего Тихоокеанским флотом контр-адмирал Денис Березовский.

Как сообщало ИА REGNUM, спасательное судно ТОФ «Игорь Белоусов» вошло в порт Камрань для проведения совместных российско-вьетнамских учений.