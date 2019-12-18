Уфа, , 10:38 — REGNUM Сотрудника строительного магазина в Башкирии обвиняют в нарушение правил безопасности при производстве строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух рабочих. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, летом 2019 года обвиняемый, отвечал за технику безопасности при осуществлении работ на высоте. Он распорядился демонтировать рекламный баннер с фасада магазина по ул. Трамвайная.

Двое рабочих зашли в металлическую корзину автопогрузчика, который не был предназначен для этого. Мужчин подняли на высоту примерно 5 метров от земли. В результате автопогрузчик перевернулся.

От полученных травм один из мастеров погиб на месте, другой рабочий умер в больнице.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216УК РФ.

Отмечается, что 51-летний обвиняемый признал вину.

Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.