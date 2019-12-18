Благовещенск, , 11:01 — REGNUM В городе Свободный коммунальщики придумали как бороться с несанкционированным водозабором из сетей отопления, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Жителей одного из кварталов в Свободном предупредили о том, что техническая вода в трубах отопления приобретёт цвет и не самый приятный запах, пишут «Зейские огни».

Реагенты, которые будут давать воде изумрудный цвет и запах «морского лимана» (гниющих водорослей) добавят в технические сети домов. Это необходимо для борьбы с несанкционированным водозабором сетевой воды и повышенного расхода топливных ресурсов. Тем же, у кого внезапно и питьевая вода приобретёт цвет и запах, следует немедленно прекратить её подачу путём закрытия запорной арматуры и немедленно информировать диспетчера, пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, Приамурье вошло в число регионов, степень подготовки к прохождению отопительного сезона которых вызывает много вопросов.