Донецк, , 10:32 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования восемь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 27 единиц боеприпасов, сообщили 18 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском, донецком и мариупольском направлениях ВСУ выпустили в общей сложности пять мин калибра 120 мм, шесть мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Доломитное, Широкая Балка, Донецк («Вольво-центр», посёлок шахты «Трудовская»), Александровка, Саханка», — сказано в сообщении.

По данным СЦКК, жертв и разрушений пока не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ нанесли миномётный удар по окраине Горловки. С позиций украинских силовиков в районе населённого пункта Новгородское по посёлку Широкая Балка были выпущены пять мин калибра 120 мм.

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