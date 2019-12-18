Донецк, 18 декабря 2019, 10:32 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования восемь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 27 единиц боеприпасов, сообщили 18 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском, донецком и мариупольском направлениях ВСУ выпустили в общей сложности пять мин калибра 120 мм, шесть мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
По данным СЦКК, жертв и разрушений пока не зафиксировано.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ нанесли миномётный удар по окраине Горловки. С позиций украинских силовиков в районе населённого пункта Новгородское по посёлку Широкая Балка были выпущены пять мин калибра 120 мм.
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