Ярославль, , 10:23 — REGNUM В Ярославской области 14 декабря на территории одного из предприятий Рыбинска было обнаружено тело мужчины, который являлся осужденным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Следственный комитет СУ СКР по ЯО

Мужчина 1989 года рождения отбывал наказание на участке колонии-поселения при исправительной колонии № 2 УФСИН России по Ярославской области. Осужденные к отбыванию наказания в колонии-поседении могут работать за пределами колонии.

Обстоятельства смерти осужденного не уточняются. По этому факту проводится проверка.

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