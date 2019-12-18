Якутск, 18 декабря 2019, 10:43 — REGNUM 18 декабря из-за непогоды аэропорт Якутска не выпустил два рейса. Метеорологическая видимость составляет 170−300 м, температура воздуха — 47, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу «Аэропорта Якутск».
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В аэропорту введён режим ограниченной видимости из-за густого тумана.
Рейс Москва — Якутск авиакомпании S7 Airlines перенаправлен на запасной аэродром в Нерюнгри.
Рейс Москва — Якутск авиакомпании «Аэрофлот» отложен до 01:00 мск 19 декабря. Вылет из аэропорта Якутска планируется также 19 декабря в 08:20.
Как сообщало ИА REGNUM, расписание нескольких авиарейсов в аэропорту Ростова-на-Дону изменили из-за густого тумана.