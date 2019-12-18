Кавасаки, , 10:26 — REGNUM Один человек погиб и не менее 22 пострадали в результате ДТП с участием десяти транспортных средств, в число которых входил пассажирский автобус, произошедшем в туннеле возле города Кавасаки. Об этом 18 декабря сообщает агентство Kyodo.

Также известно, что причиной аварии стал грузовик, который загорелся и в результате этого видимость в тоннеле ухудшилась.

При этом отмечается, что при столкновении с грузовиком погиб водитель автобуса, следовавшего из Иокогамы в префектуру Тиба.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее автобус с 15 пассажирами попал Томске в ДТП.