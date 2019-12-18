Благовещенск, , 10:35 — REGNUM На трассе возле Благовещенска пьяный водитель пытался таранить преследовавшую его патрульную машину, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

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Как рассказали полицейские, экипаж ДПС, патрулируя улицы посёлка Прогресс, заметил автомобиль Toyota, водитель которой при виде служебной машины резко изменил курс движения. Полицейские решили остановить транспортное средство, но мужчина за рулём их требования проигнорировал и увеличивая скорость, решил оторваться от преследования.

Не внимая к предупреждениям и предупредительным выстрелам, водитель продолжал движение, пока полицейские не прострелили на машине колёса. После этого нарушитель бросил машину и попытался скрыться, но был задержан. Как оказалось, он был сильно пьян, а ранее его лишали прав за вождение в нетрезвом виде.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии народный избранник дважды был пойман пьяным за рулём.