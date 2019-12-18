Киншаса, , 10:24 — REGNUM Вооруженные силы Демократической Республики Конго захватили 291 руандийского повстанца и передали их вооруженным силам Руанды. Об этом BBC Great Lakes сообщил официальный представитель армии ДР Конго.

В соответствии с заявлением майора Жан-Луи Цимванга, повстанцы были захвачены в районе Калехе в провинции Южное Киву, которая граничит с Руандой на востоке ДР Конго.

По информации журналистов телерадиокомпании, в начале этого месяца пресс-служба армии ДР Конго сообщила, что вооруженные силы захватили более 1000 повстанцев различных группировок в Южном Киву.

Как отмечают журналисты, повстанцы из Руанды бежали в ДР Конго после геноцида в Руанде в 1994 году, и с того времени не покидали центральноафриканскую страну.