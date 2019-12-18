Ростов-на-Дону, , 10:12 — REGNUM Трое жителей Ростовской области, подозреваемые в участии в перестрелке, произошедшей на хуторе Чернозубов Орловского района 22 октября 2019 года, задержаны. Ещё один подозреваемый находится в розыске. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 18 декабря.

Задержать подозреваемых удалось на российско-украинской границе 16 декабря 2019 года. В населённом пункте Ровеньки Белгородской области трое мужчин пытались пересечь государственную границу и скрыться на территории Украины. Продолжается розыск ещё одного обвиняемого.

Из материалов уголовного дела следует, что после перестрелки силовики задержали троих предполагаемых участников бойни. Ещё четверо были объявлены в международный розыск. Обвинение в совершении убийства им предъявлено заочно.

ИА REGNUM напоминает, что ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал инцидент. В результате перестрелки пятеро мужчин скончались, два человека были госпитализированы.

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