Тюмень, , 10:05 — REGNUM В Тюмени увеличилось число жертв взрыва газа в доме на ул. Шарова, 10а. Скончался ещё один пострадавший, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения по Тюменской области.

Врачам не удалось спасти пожилого мужчину, проживавшего в повреждённой квартире. Медики изначально ставили ему диагноз — 80% ожогов. Второй пострадавший, также получивший ожоги, идёт на поправку. Выписана женщина, получившая в результате взрыва сотрясение мозга.

Напомним, днём 7 декабря 2019 года рядом с домом по ул. Шарова, 10 а велись работы по прокладке коммуникации методом горизонтального бурения. К вечеру работники уехали, оставив две огороженные ямы. Дом после их отъезда окутал запах газа. Жильцы вызвали газовщиков.

Сотрудник газовой службы во время ликвидации утечки погиб в результате хлопка газа. Трое жителей дома получили травмы и были доставлены в больницу областного центра.

По факту гибели газовщика возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). С 17 декабря число жертв увеличилось до двух.

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