Самара, , 10:36 — REGNUM Двух мужчин подозревают в попытке ограбления банка в Самаре в мае 2019 года. Об этом 17 декабря сообщает газета МВД РФ «Щит и меч».

По информации издания, посмотрев постановочное видео в интернете о том, как злоумышленники ограбили банк с помощью записки и гранаты, двое мужчин в Самаре решили повторить их преступление. Однако попытка не удалась.

Отмечается, что оперативники Отдела полиции № 5 УМВД России по Самаре вышли на след подозреваемых и оперативно их задержали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ближайшее время состоится суд.