Омск, , 10:03 — REGNUM В Омске будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве беременной женщины. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 декабря в прокуратуре Омской области.

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего омича утверждено. Установлено, что 1 октября 2019 года употребивший наркотики мужчина в квартире на улице 6-я Ленинградская в Омске не менее трёх раз ударил ножом свою беременную сожительницу. Как пояснили в ведомстве, злоумышленник пошёл на преступление «из-за внезапно возникших неприязненных отношений».

Женщина скончалась. Мужчина признал вину в совершении преступления. Он заключён под стражу.

Уголовное дело рассмотрит Омский областной суд. Омичу грозит до двадцати лет лишения свободы, либо пожизненный срок.

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