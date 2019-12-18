Махачкала, , 10:02 — REGNUM Верховный суд Дагестана продлил арест бывшему руководителю территориального Фонда обязательного медицинского страхования Магомеду Сулейманову, который обвиняется в особо крупном мошенничестве и организации преступного сообщества. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Суд… продлил срок содержания Сулейманова под стражей на два месяца, то есть до 17 февраля 2020 года включительно», — сообщили ТАСС в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным следствия, в 2010—2018 годах под руководством Сулейманова действовала преступная группа, участники которой предоставляли медицинским учреждениям фиктивные документы.

На основании этих документов средства фонда за якобы оказанные медицинские услуги перечислялись возглавляемым аффилированными лицами страховым компаниям. Тем самым злоумышленники в течение восьми лет похитили порядка 210 млн рублей. Сулейманов находится под арестом с 19 августа 2018 года.

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