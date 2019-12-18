Санкт-Петербург, , 10:02 — REGNUM Злоумышленники продолжают нарушать работу районных судов Петербурга сообщениями о минировании, которые всегда ранее оказывались ложными. Утром 18 декабря вновь эвакуированы посетители и персонал уже трех судов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, сообщения о «минировании» государственных учреждений Петербурга продолжают поступать уже четвертую неделю подряд. Ежедневно несколько тысяч сотрудников и посетителей объектов «минеров» вынуждены в спешке покидать помещения для проверки их на наличие опасных предметов и веществ.

Среда не стала исключением, Петродворцовый, Приморский и Сестрорецкий районные суды эвакуируются.

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